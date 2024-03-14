RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане более миллиона саженцев высадят в рамках акции «Сад памяти»

Короткая ссылка
В пресс-службе Минлесхоза Татарстана сообщили, что стартовала подготовка к международной акции «Сад памяти», которая пройдёт в республике в апреле и мае.

Единовременная посадка саженцев деревьев запланирована на 4 мая, передаёт ГТРК «Татарстан».

В настоящее время специалисты определяют участки на территории лесных фондов и муниципальных районов, а также выбирают породный состав посадочного материала. Уже подобраны участки на площади 255 га. Всего в рамках акции планируется высадить более 1 млн саженцев.

Природоохранная акция проводится в целях исполнения федерального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология».

Ранее «Радио 1» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова сообщало, что в регионе создали 13 снежных холодильниках для хранения сеянцев и саженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить