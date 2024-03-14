В Татарстане более миллиона саженцев высадят в рамках акции «Сад памяти»

В пресс-службе Минлесхоза Татарстана сообщили, что стартовала подготовка к международной акции «Сад памяти», которая пройдёт в республике в апреле и мае.

Единовременная посадка саженцев деревьев запланирована на 4 мая, передаёт ГТРК «Татарстан».

В настоящее время специалисты определяют участки на территории лесных фондов и муниципальных районов, а также выбирают породный состав посадочного материала. Уже подобраны участки на площади 255 га. Всего в рамках акции планируется высадить более 1 млн саженцев.

Природоохранная акция проводится в целях исполнения федерального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология».

Ранее «Радио 1» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова сообщало, что в регионе создали 13 снежных холодильниках для хранения сеянцев и саженцев.