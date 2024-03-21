На Ставрополье в ближайшие дни ожидается до +11 °С и осадки
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
В ночь на пятницу, 22 марта, на территории края температура опустится до -1 °С, а днём воздух прогреется до +11 °С. На фоне усиления ветра ожидается снег с дождём.
Осадки сохранятся и в субботу, 23 марта, а ночью вернутся морозы. Утром в отдельных районах будет облачно.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет близка к норме.