Выставка о гыданском мамонтёнке пройдёт в краеведческом музее ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе 30—31 марта в краеведческом музее посёлка Тазовский откроется выставка о гыданском мамонтёнке «История ожившего прошлого».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на музей.

Останки шестилетнего мамонтёнка нашли на Гыданском полуострове летом 2022 года.

«Учёные-таксидермисты из Новосибирска провели огромную работу, чтобы стабилизировать сухожилия и фрагмент шкуры животного. Отдельно у нас хранилась часть скелета — около 25 костей», — рассказала заведующий по просветительской деятельности музея Марина Гончарова.

Открытие экспозиции приурочено ко Дню оленевода.

Ранее сообщалось, что жители России и Китая смогут в прямом эфире увидеть трансляцию празднования Дня оленевода в Салехарде.