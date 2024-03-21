Выставка о гыданском мамонтёнке пройдёт в краеведческом музее ЯНАО
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на музей.
Останки шестилетнего мамонтёнка нашли на Гыданском полуострове летом 2022 года.
«Учёные-таксидермисты из Новосибирска провели огромную работу, чтобы стабилизировать сухожилия и фрагмент шкуры животного. Отдельно у нас хранилась часть скелета — около 25 костей», — рассказала заведующий по просветительской деятельности музея Марина Гончарова.
Открытие экспозиции приурочено ко Дню оленевода.
Ранее сообщалось, что жители России и Китая смогут в прямом эфире увидеть трансляцию празднования Дня оленевода в Салехарде.