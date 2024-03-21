В День поэзии россияне назвали значимых поэтов и любимые стихи

В преддверии Дня поэзии, 21 марта, в России провели исследование с целью выяснить, что в отечественной поэзии больше всего ценят и любят читатели.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на совместный опрос, который провели сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес», федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис LiveLib.

Самым значимым поэтом России 73% опрошенных назвали Александра Пушкина. На втором месте — Сергей Есенин (47%), на третьем — Михаил Лермонтов (41%). В пятёрку вошли Анна Ахматова (40%) и Владимир Маяковский (39%).

Любимым стихотворным произведением стало «Ночь, улица, фонарь, аптека» Александра Блока, за него проголосовали 44% респондентов. На втором месте «Евгений Онегин» Пушкина (43%). Третья строчка — у стихотворения «Мне нравится, что Вы больны не мной…» (37%) Марины Цветаевой.

За стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь…» проголосовали 32% респондентов, за «Не жалею, не зову, не плачу…» Сергея Есенина — 31%.

Ранее поэт, член Союза писателей России и редколлегий журналов «ПРОЛИТКУЛЬТ» и «Формаслов» Денис Ткачук дал рекомендации авторам, как найти своего читателя.