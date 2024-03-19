Член Союза писателей России Денис Ткачук дал советы молодым поэтам

Поэт, член Союза писателей России и редколлегий журналов «ПРОЛИТКУЛЬТ» и «Формаслов» Денис Ткачук дал рекомендации авторам, как найти своего читателя.

«Рано или поздно талант пробивается, иначе и быть не может — и история знает такие случаи. Главное — верить в себя, читать и писать, учиться у уже признанных мастеров», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

Специалист порекомендовал начинающим поэтам «отпускать» своё творчество в свободное плавание, и если оно жизнеспособно, то обязательно попадёт в признанные печатные литературные журналы.

По словам Ткачука, молодым поэтам стоит отказаться от публикации стихотворений в интернете для проверки своих творений.

Также эксперт выразил мнение, что современные авторы больше говорят о своих эмоциях и чувствах, чем о каких-то событиях.

«Любое искусство — о человеке, а самая большая потребность человека — потребность в любви, поэтому я не ошибусь, если скажу, что самая частая тема — любовь во всех её проявлениях», — заключил Ткачук.

Ранее главный режиссёр петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа рассказал о спектакле «Жанна», премьера которого состоится в апреле в тюменском Большом драматическом театре.