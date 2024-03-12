Режиссёр Габриа рассказал о спектакле «Жанна» в тюменском театре

Главный режиссёр петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа рассказал о спектакле «Жанна», премьера которого состоится в апреле в тюменском Большом драматическом театре.

«Текст я написал ещё во время пандемии в 2020 году. В то время я находился на постановке в Тюмени. У нас приостановились репетиции, театр закрыли на неопределённое время. Редко выпадает свободное время, которое можно уделить сочинению», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам режиссёра, ему очень нравится постигать в театре женскую природу, поэтому он стал писать про Жанну д'Арк, размышлять о «деве Орлеанской».

«Много литературы изучил, прочитал протоколы обвинительного процесса. И написал поэму. Осенью выпускал в тюменском театре «Чайку» с актрисой Соней Илюшиной (она играет Нину Заречную), предложил ей отрывок из «Жанны», — добавил Габриа.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок провёл встречу с представителями отрасли культуры Удмуртии.