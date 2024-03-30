Синоптики объяснили, выросла ли точность прогнозов за последние годы

Опрошенные RT синоптики рассказали, выросла ли точность прогнозов погоды за последние годы.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что атмосфера очень подвижна и до конца не изучена, поэтому случаются и неточные прогнозы.

«Но ведь самое главное — предсказать неблагоприятные и опасные явления, которые могут навредить населению, нашему народному хозяйству. Что касается опасных и неблагоприятных явлений, конечно, точность прогнозов возросла в связи с тем, что у нас увеличилось количество станций, увеличилась мощность вычислительной техники», — рассказала эксперт.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подчеркнул, что погода — это всё-таки состояние атмосферы в конкретный момент.

«Если мы будем говорить об аномалиях, то здесь предел прогнозирования предсказать пока сложно. 7—10 дней — это предел предсказуемости именно погоды. А вот поля отклонений от нормы можно прогнозировать и с месячной, и с сезонной заблаговременностью», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что летом гораздо сложнее предсказывать погоду, нежели зимой.

«А зимой — крупномасштабные вихри, которые хорошо считаются и ведут себя более-менее предсказуемо. Поэтому зимой работать легче. Особенно хорошо, когда встаёт блокирующий антициклон. Инерционный прогноз, то есть когда ты говоришь, что завтра будет такая же погода, как сегодня, работает на сто процентов. Зимой таких ситуаций, особенно в Сибири, гораздо больше, чем летом», — заключил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что качество прогнозов очень сильно улучшилось.

«Сегодня точность прогноза на пятые сутки такая же, как 50 лет назад, — на 24 часа. Атмосфера хаотична... Хаотическая составляющая такова, что через две недели вес случайных процессов очень большой. Успешность прогнозов связана с временем года. Зимой качество прогнозов выше, чем летом. Зимой атмосфера движется в основном вдоль поверхности Земли», — пояснил специалист.

Летом, по его словам, вес атмосферных процессов по вертикали очень большой.

«Вот эти вертикальные движения пока ещё плохо описываются в моделях. Зимой люди лучше защищены от опасных явлений, потому что заблаговременность этих опасных явлений выше», — заключил собеседник RT.

Ранее Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на Урале и в Якутии.