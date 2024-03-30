Опрошенные RT российские синоптики рассказали, как проходит их рабочий день, а также обращаются ли их друзья и близкие к ним за прогнозом.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подчеркнула, что синоптика — это одно из направлений метеорологии, специалисты которого занимаются составлением прогнозов погоды на разные сроки.

«Я считаю, что это очень интересная специальность, которая заставляет каждое утро смотреть на небо, что я и делаю. Эта профессия — для любознательных, активных, для неравнодушных к природе и к процессам, которые происходят на нашей Земле», — добавила она.

Она призналась, что обязательно предупреждает членов семьи, когда ожидается плохая погода, когда — хорошая, когда можно ехать на машине, а когда — нет.

Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, чтобы получился хороший прогноз, нужно познакомиться с текущим положением дел.

«Пересмотреть все синоптические и прогностические материалы, а дальше на базе всего этого построить свою модель. Мои домашние ещё спят, а я заглядываю в таблицу текущей погоды в Москве и Московской области, изучаю последние данные. Нет ничего более красивого, чем хорошо сделанный и оправдавшийся прогноз, чем рассветы, закаты и облака самой разной и неожиданной формы. Искусство, интуиция и научные знания сплелись в такой клубок, который доставляет мне истинное удовольствие», — пояснил специалист.

При этом он объяснил, что его близкие с пониманием относятся к сложностям и трудностям профессии.

«Они не слишком сильно наседают на меня. Не слишком сильно ругают, когда я, бывает, промахиваюсь. Особенно если спрашивают меня о погоде на достаточно продолжительный срок», — пояснил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что работа синоптика начинается с продолжения вчерашнего дня.

«Мониторинг состояния атмосферы происходит постоянно. Каждые несколько часов поступают диагностические данные. Прогнозы для отдельных регионов рассчитываются каждые три, шесть и двенадцать часов. Поэтому с самого утра идёт работа, обсуждение результатов расчётов, методических вопросов, семинары», — отметил эксперт.

Что касается расспросов о погоде, Вильфанд рассказал, что особенно в начале его деятельности были такие эпизоды.

«Бывало, звонит мне товарищ и спрашивает прогноз погоды на выходные. «Ты же наверняка слушал радио», — говорю ему я. А он мне отвечает: «Нет, это же для всех. А вот для своих?» Будто можно достать прогноз погоды отдельно для друзей и близких. Если человек на улице узнаёт, сразу начинает расспрашивать в подробностях, какая погода», — заключил он.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.