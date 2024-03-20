Диетолог Журавлёва рассказала о вреде некоторых колбасных оболочек

Диетолог Полина Журавлёва рассказала о видах колбасных оболочек. По её словам, некоторые могут быть вредными для здоровья.

«Вообще существует множество видов колбасных оболочек, включая целлофановые, коллагеновые, фиброзные и полиамидные. Некоторые из них легко удаляются с продукта, в то время как другие снимаются вместе с наполнением», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила Журавлёва, оболочки могут окрашивать с помощью вредных красителей. Кроме того, считает эксперт, желательно избегать колбасных оболочек из целлофана.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рекомендовала сдавать анализ крови для оценки риска развития сахарного диабета II типа.