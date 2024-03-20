В Тюменской области начали подготовку к закрытию ледовых переправ
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на ведомство.
Решение о закрытии ледовых переправ принято в связи с повышением температуры воздуха и уменьшением толщины льда на реках региона.
После закрытия переправ перемещение пешеходов и автомобилей будет организовано с помощью паромов, а также судна на воздушной подушке.
Точные сроки закрытия переправ могут быть скорректированы в зависимости от состояния льда и погоды.
Ранее сообщалось, что в ХМАО ввели ограничения на зимниках и переправах из-за потепления.