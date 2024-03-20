В Тюменской области начали подготовку к закрытию ледовых переправ

В Главном управлении строительства Тюменской области заявили о начале подготовки к закрытию ледовых переправ с 25 марта.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на ведомство.

Решение о закрытии ледовых переправ принято в связи с повышением температуры воздуха и уменьшением толщины льда на реках региона.

После закрытия переправ перемещение пешеходов и автомобилей будет организовано с помощью паромов, а также судна на воздушной подушке.

Точные сроки закрытия переправ могут быть скорректированы в зависимости от состояния льда и погоды.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ввели ограничения на зимниках и переправах из-за потепления.