Актёр Мартон рассказал о спектакле «Вертинский. Русский Пьеро»

Народный артист РСФСР Николай Мартон рассказал подробности о спектакле Александринского театра «Вертинский. Русский Пьеро».

«Идея спектакля принадлежала мне, а делал спектакль молодой режиссёр Антон Оконешников. Меня давно беспокоила поэзия Вертинского, а потом ещё и песни. Да, это было очень страшно: драматическому артисту — и вдруг начать петь. А тем более так, как это делал Вертинский. Это не подвластно никому. Но сработало артистическое нахальство — я решился на это», — цитирует Мартона «Петербургский дневник».

Как отметил актёр, Вертинский до сих пор имеет колоссальное влияние на зрителей, а сам он каждый раз во время спектакля заново переживает все этапы биографии своего героя, в том числе возвращение на Родину после эмиграции.

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