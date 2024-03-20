RT в Telegram
Подпишись

Пик половодья в Челябинской области ожидается 5—19 апреля

Короткая ссылка
В комитете заксобрания по экологии Челябинской области заявили о пике половодья в регионе 5—19 апреля.
Пик половодья в Челябинской области ожидается 5—19 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Nagula

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Максимальные уровни воды могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3—1,5 м», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что для безопасного прохождения половодья подготовлена группа ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 9514 человек, а также готовы 3556 единиц техники и 154 плавательных средства.

Кроме того, в регионе проходят мероприятия по искусственному ослаблению льда.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о подготовке к весенним паводкам и подтоплениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить