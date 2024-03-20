Пик половодья в Челябинской области ожидается 5—19 апреля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Максимальные уровни воды могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3—1,5 м», — сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что для безопасного прохождения половодья подготовлена группа ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 9514 человек, а также готовы 3556 единиц техники и 154 плавательных средства.
Кроме того, в регионе проходят мероприятия по искусственному ослаблению льда.
Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о подготовке к весенним паводкам и подтоплениям.