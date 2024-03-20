Пик половодья в Челябинской области ожидается 5—19 апреля

В комитете заксобрания по экологии Челябинской области заявили о пике половодья в регионе 5—19 апреля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Максимальные уровни воды могут быть около и выше нормы, а также превысить норму на 0,3—1,5 м», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что для безопасного прохождения половодья подготовлена группа ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 9514 человек, а также готовы 3556 единиц техники и 154 плавательных средства.

Кроме того, в регионе проходят мероприятия по искусственному ослаблению льда.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о подготовке к весенним паводкам и подтоплениям.