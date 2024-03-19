В Подмосковье рассказали о подготовке к предстоящим паводкам и подтоплениям

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали о подготовке к весенним паводкам и подтоплениям.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы разработали алгоритмы, по которым будет производиться работа для регулирования уровня воды в случае слишком сильного его поднятия. Мы создали предпаводковые комиссии, проверили готовность гидротехнических сооружений, расчистили водосбросные сооружения», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также отметил, что в случаях сильного паводка будут проводиться оперативные выезды МЧС и информирование жителей.

«Наша задача — провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надёжную работу всех систем жизнеобеспечения», — добавил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии изменили прогноз по датам прохождения пика паводка.