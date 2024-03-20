Московская неделя детской книги пройдёт с 23 по 31 марта

Московская неделя детской книги будет проходить с 23 по 31 марта. Её участниками станут более 130 библиотек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Главная тема акции в этом году — семейное чтение. В программу войдёт больше 250 познавательных мастер-классов, квестов, игр, конкурсов и других событий, в том числе 50 встреч с авторами», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Например, в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара 23 марта проведут конкурс детских видеороликов «По городам и весям».

В библиотеке №141 и в Центральной библиотеке №70 имени Шолохова состоятся встречи с одним из авторов федерального комплекта учебников «Русский язык» Тамарой Крюковой. Они пройдут 26 и 29 марта соответственно.

Ранее сообщалось, что в 2023 году библиотеки Пензенской области посетили более 2,6 млн детей.