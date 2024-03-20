RT: выступление Кологривого на гала-концерте «Жванецкий» в Барвихе отменено
- РИА Новости
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Информацию об этом подтвердили RT в билетной кассе «Барвиха Luxury Village».
Уточняется, что концерт запланирован на 31 марта.
Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.
В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.