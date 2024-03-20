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RT: Кологривый сам прибыл на допрос в полицию в Новосибирске после дебоша в баре

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Российский актёр Никита Кологривый сам прибыл на допрос в отдел полиции в Новосибирске после дебоша, произошедшего в одном из баров.
RT: Кологривый сам прибыл на допрос в полицию в Новосибирске после дебоша в баре
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

По словам источника RT в правоохранительных органах, актёра сопровождал друг, конвоя не было.

Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.

В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.

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