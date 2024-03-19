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Врач Ионова посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые

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Врач, психолог Лидия Ионова дала рекомендации постящимся по составлению рациона.
Врач Ионова посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки — гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рис, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, в рационе должны присутствовать овощи, фрукты и растительные жиры — либо в виде масла, либо в виде орехов и семечек в умеренном количестве.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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