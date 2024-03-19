В Калязине отреставрируют дом XVIII века

В Калязине Тверской области планируют отреставрировать дом XVIII века — объект культурного наследия.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на соответствующий аукцион, опубликованный на портале госзакупок.

Двухэтажное кирпичное здание выполнено в стиле классицизма. В настоящее время в нём находится корпус Калязинского колледжа.

Памятник отремонтируют по госпрограмме на 2024—2029 годы «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области».

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь и ознакомился с планами по дальнейшей реконструкции.