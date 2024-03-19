В Курганской области начали подготовку к паводковому сезону

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил усилить подготовку к паводковому сезону.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Коллеги из МЧС, наших профильных департаментов и в администрациях на местах начали подготовку к паводку. Прогнозы Гидрометцентра на имеющиеся даты пока остаются неблагоприятными», — заявил Шумков.

По словам губернатора, поэтому он попросил глав муниципалитетов и региональное МЧС усилить и ускорить работу в части мероприятий по защите населённых пунктов и подготовке техники.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии изменили прогноз по датам прохождения пика паводка.