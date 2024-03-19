RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Кузина назвала яичницу с беконом вредным сочетанием

Короткая ссылка
Психолог, нутрициолог Катерина Кузина рассказала о вредных сочетаниях продуктов. К таковым она отнесла в том числе яичницу с беконом.
Нутрициолог Кузина назвала яичницу с беконом вредным сочетанием
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что бекон и жареные яйца содержат много жиров, которые при частом употреблении способствуют закупорке сосудов и нарушению моторики ЖКТ.

Как считает Кузина, вредным является и сочетание газировки с мороженым — из-за лактозы, сахара, молочного жира и красителей.

К нездоровым сочетаниям эксперт также отнесла пиццу со сладкой газировкой и йогурт с киви и дыней.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить