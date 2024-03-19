Нутрициолог Кузина назвала яичницу с беконом вредным сочетанием

Психолог, нутрициолог Катерина Кузина рассказала о вредных сочетаниях продуктов. К таковым она отнесла в том числе яичницу с беконом.

В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что бекон и жареные яйца содержат много жиров, которые при частом употреблении способствуют закупорке сосудов и нарушению моторики ЖКТ.

Как считает Кузина, вредным является и сочетание газировки с мороженым — из-за лактозы, сахара, молочного жира и красителей.

К нездоровым сочетаниям эксперт также отнесла пиццу со сладкой газировкой и йогурт с киви и дыней.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.