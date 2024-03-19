Нутрициолог Кузина назвала яичницу с беконом вредным сочетанием
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В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что бекон и жареные яйца содержат много жиров, которые при частом употреблении способствуют закупорке сосудов и нарушению моторики ЖКТ.
Как считает Кузина, вредным является и сочетание газировки с мороженым — из-за лактозы, сахара, молочного жира и красителей.
К нездоровым сочетаниям эксперт также отнесла пиццу со сладкой газировкой и йогурт с киви и дыней.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.