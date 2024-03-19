Врач Бережная посоветовала следить за количеством употребляемых калорий во время поста

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная посоветовала следить за количеством употребляемых калорий во время поста.

«Во время него важно продолжать следить за количеством калорий и не забывать о соотношении белков, жиров и углеводов: если последние в рационе все 40 дней будут в избытке, то цифра на весах может увеличиться, а общее состояние организма станет хуже», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, избыток углеводов также может привести к развитию диабета и кариеса.

Как отметила Бережная, если правильно соблюдать пост, то проблем со здоровьем не будет.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.