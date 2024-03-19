Умер замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда
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Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор «Имперского русского балета» Магомед Кулбужев.
По словам собеседника агентства, Таранда скончался в понедельник, 18 марта. Кулбужев сказал, что это была внезапная смерть, при этом детали он не раскрыл.
Таранда работал в Большом театре с 1983 по 1994 год. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал «Имперский русский балет».
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