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Умер замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

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Заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда скончался в возрасте 59 лет.
Умер замдиректора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда
  • © ballet-imperial.ru

Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор «Имперского русского балета» Магомед Кулбужев.

По словам собеседника агентства, Таранда скончался в понедельник, 18 марта. Кулбужев сказал, что это была внезапная смерть, при этом детали он не раскрыл.

Таранда работал в Большом театре с 1983 по 1994 год. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал «Имперский русский балет».

Ранее в Пермском театре оперы и балета сообщили о смерти оперного певца, педагога и музыкального деятеля Александра Сибирцева. 

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