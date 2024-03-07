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Пермский театр сообщил о смерти оперного певца Александра Сибирцева

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В Пермском театре оперы и балета сообщили о смерти оперного певца, педагога и музыкального деятеля Александра Сибирцева. Он скончался на 89-м году жизни.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал театра.

«20 лет творческой карьеры певца — с 1973 по 1993 год — тесно связаны с Пермской оперой. Здесь он выступал как драматический тенор», — сказано в тексте.

Сибирцев исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме».

В 1983 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки.

Ранее стало известно, что российский актёр Павел Маркин умер на 54-м году жизни, об этом сообщил его коллега Александр Загоскин.

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