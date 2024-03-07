Пермский театр сообщил о смерти оперного певца Александра Сибирцева
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал театра.
«20 лет творческой карьеры певца — с 1973 по 1993 год — тесно связаны с Пермской оперой. Здесь он выступал как драматический тенор», — сказано в тексте.
Сибирцев исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме».
В 1983 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки.
Ранее стало известно, что российский актёр Павел Маркин умер на 54-м году жизни, об этом сообщил его коллега Александр Загоскин.