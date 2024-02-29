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Умер российский актёр Павел Маркин

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На 54-м году жизни скончался российский актёр Павел Маркин, сообщил его коллега Александр Загоскин.

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, похороны состоялись 29 февраля.

Маркин сыграл более чем в 70 фильмах. Среди самых известных сериалов, в которых снимался актёр, — «Моя прекрасная няня», «Солдаты» и «Мент в законе — 6».

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёр и актёр Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет.

Он руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром 30 лет.

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