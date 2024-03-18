RT в Telegram
Подпишись

В петербургской консерватории рассказали подробности о реставрации

Короткая ссылка
Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев рассказал о ходе реставрации исторического здания.
В петербургской консерватории рассказали подробности о реставрации
  • РИА Новости

«Главное — помнить, что этот зал был задуман именно как театральный, хотя акустика в нём была неважная.
Мы поставили задачу — сохранить функционал зала и улучшить его акустические качества», — заявил Васильев в беседе с «Петербургским дневником».

По словам ректора, в ходе работ специалисты углубят и расширят оркестровую яму, установят акустическую раковину, самое современное оборудование.

Также важно сохранить стилистику интерьера.

«Поэтому учёный совет консерватории выбрал из нескольких дизайн-проектов тот, который, на наш взгляд, максимально соответствовал исторической традиции и по стилю, и по цвету. Кстати, фасаду мы тоже вернули его исторический светло-бежевый цвет», — заключил Васильев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной работе по реконструкции и модернизации столичных культурных центров по нацпроекту «Культура».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить