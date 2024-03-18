В петербургской консерватории рассказали подробности о реставрации
- РИА Новости
«Главное — помнить, что этот зал был задуман именно как театральный, хотя акустика в нём была неважная.
Мы поставили задачу — сохранить функционал зала и улучшить его акустические качества», — заявил Васильев в беседе с «Петербургским дневником».
По словам ректора, в ходе работ специалисты углубят и расширят оркестровую яму, установят акустическую раковину, самое современное оборудование.
Также важно сохранить стилистику интерьера.
«Поэтому учёный совет консерватории выбрал из нескольких дизайн-проектов тот, который, на наш взгляд, максимально соответствовал исторической традиции и по стилю, и по цвету. Кстати, фасаду мы тоже вернули его исторический светло-бежевый цвет», — заключил Васильев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной работе по реконструкции и модернизации столичных культурных центров по нацпроекту «Культура».