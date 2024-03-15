Собянин: в этом году в Москве реконструируют 14 культурных центров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной работе по реконструкции и модернизации столичных культурных центров по нацпроекту «Культура». В этом году приведут в порядок ещё 14 объектов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

Всего в столице порядка 250 культурных центров, многие из них в прошлом были домами культуры. С 2020 года привели в порядок 88 зданий — их реконструировали и переоснастили современным оборудованием.

«С 2020 года мы поставили в культурные центры почти 6 тыс. единиц различной техники, включая музыкальные инструменты, театральное оборудование, компьютеры, бытовую технику и многое другое», — сказал мэр.

Собянин также отметил, что минувший год в целом стал рекордным по посещаемости: столичные культурные центры приняли 2,5 млн человек, что на 3,6% больше, чем в 2022-м. Реконструированные культурные центры становятся новыми точками притяжения — в них открываются новые секции и клубы для горожан, отметил, в частности, мэр.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал о предстоящей реставрации четырёх объектов культурного наследия в центре столицы.