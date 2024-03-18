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Кинолог Голубев рассказал, что учитывать при выборе собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по выбору собаки.
Кинолог Голубев рассказал, что учитывать при выборе собаки
  • Gettyimages.ru

«Конечно, нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой порой не может даже высокий и крепкий мужчина», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, собаку важно воспитывать, чтобы с ней было удобно.

Как отметил эксперт, речь идёт о том, чтобы грамотно выстроить отношения с питомцем.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.

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