В ЯНАО предупредили об ухудшении погоды в ряде районов региона 19 марта

Управление МЧС России по ЯНАО выпустило предупреждение о значительном усилении ветра и метели 19 марта в некоторых районах региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Надымском, Пуровском, Тазовском, Приуральском, Ямальском районах прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 8—13 м/с с небольшим снегом», — рассказали в МЧС.

Там также отметили, что в отдельных районах ожидается метель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве до +8 °С на текущей неделе.