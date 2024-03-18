RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО предупредили об ухудшении погоды в ряде районов региона 19 марта

Короткая ссылка
Управление МЧС России по ЯНАО выпустило предупреждение о значительном усилении ветра и метели 19 марта в некоторых районах региона.
В ЯНАО предупредили об ухудшении погоды в ряде районов региона 19 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Надымском, Пуровском, Тазовском, Приуральском, Ямальском районах прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 8—13 м/с с небольшим снегом», — рассказали в МЧС.

Там также отметили, что в отдельных районах ожидается метель.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве до +8 °С на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить