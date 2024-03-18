В Самарской области взяли под охрану более десяти объектов культурного наследия

В Самарской области статус объектов культурного наследия (ОКН) получили 12 зданий.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.

Отмечается, что большая часть из этих объектов находится в Самарском и Ленинском районах.

В их числе — самарский клуб швейников, особняк купцов Савельевых, мужская гимназия.

Охрана всех объектов ОКН включат объёмно-пространственные композиции, строительные конструкции, декоры фасадов и интерьеры.

Ранее сообщалось, что в Гагинском районе Нижегородской области отреставрируют главный дом усадьбы Пашковых.