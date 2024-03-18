В Самарской области взяли под охрану более десяти объектов культурного наследия
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.
Отмечается, что большая часть из этих объектов находится в Самарском и Ленинском районах.
В их числе — самарский клуб швейников, особняк купцов Савельевых, мужская гимназия.
Охрана всех объектов ОКН включат объёмно-пространственные композиции, строительные конструкции, декоры фасадов и интерьеры.
Ранее сообщалось, что в Гагинском районе Нижегородской области отреставрируют главный дом усадьбы Пашковых.