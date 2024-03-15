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В Нижегородской области отреставрируют главный дом усадьбы Пашковых

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В Гагинском районе Нижегородской области отреставрируют главный дом усадьбы Пашковых.
В Нижегородской области отреставрируют главный дом усадьбы Пашковых
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Главный дом и весь ансамбль усадьбы в селе Ветошкине является объектом культурного наследия регионального значения. Усадьба была построена в 1868 году.

До конца лета владелец памятника должен получить задание на проведение работ по сохранению, далее в течение года нужно разработать проект реставрации.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский Богородицкий монастырь и ознакомился с планами по дальнейшей реконструкции.

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