Нутрициолог Кузина посоветовала исключить из рациона колбасу при склонности к отёкам
В беседе с Life.ru эксперт выразила мнение, что не менее важно перестать употреблять алкоголь и рафинированные углеводы, в том числе сладости, макароны и рис.
Рекомендуется добавить в рацион продукты с высоким содержанием калия, среди которых авокадо, апельсины, фасоль и курага.
Важным минералом считается и магний, который содержится в тёмном шоколаде, кешью, миндале и бобовых.
Ранее психолог Галина Красноруженко в беседе с телеканалом «360» рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.