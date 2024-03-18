Нутрициолог Кузина посоветовала исключить из рациона колбасу при склонности к отёкам

Нутрициолог Катерина Кузина дала рекомендации по составлению рациона при склонности к отёкам. По её словам, прежде всего стоит отказаться от переработанных продуктов, например от колбасы, плавленого сыра, печенья и оливок.

В беседе с Life.ru эксперт выразила мнение, что не менее важно перестать употреблять алкоголь и рафинированные углеводы, в том числе сладости, макароны и рис.

Рекомендуется добавить в рацион продукты с высоким содержанием калия, среди которых авокадо, апельсины, фасоль и курага.

Важным минералом считается и магний, который содержится в тёмном шоколаде, кешью, миндале и бобовых.

Ранее психолог Галина Красноруженко в беседе с телеканалом «360» рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.