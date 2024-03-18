Делегация из Приморья и артисты краевого театра оперы и балета посетят Пхеньян
- РИА Новости
Об этом информирует vostokmedia.com.
Артисты Приморской сцены Мариинского театра в КНДР представят две постановки — «Спящая красавица» и «Жар-птица». Эти гастроли являются важным событием для развития двустороннего гуманитарного сотрудничества и будут служить началом активного культурного обмена между странами, отметил глава края Олег Кожемяко.
У чиновников, в свою очередь, запланирован ряд переговоров с целью развития взаимодействия двух стран в разных областях.
Ранее сообщалось, что гастроли Театра оперы и балета Удмуртии пройдут в Китае в сентябре 2024 года.