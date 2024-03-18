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Делегация из Приморья и артисты краевого театра оперы и балета посетят Пхеньян

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Делегация представителей правительства Приморского края, а также артисты краевой сцены Мариинского театра посетят столицу КНДР Пхеньян. Визит призван укрепить связи между странами в области культуры, спорта, образования и туризма.
Делегация из Приморья и артисты краевого театра оперы и балета посетят Пхеньян
  • РИА Новости

Об этом информирует vostokmedia.com.

Артисты Приморской сцены Мариинского театра в КНДР представят две постановки — «Спящая красавица» и «Жар-птица». Эти гастроли являются важным событием для развития двустороннего гуманитарного сотрудничества и будут служить началом активного культурного обмена между странами, отметил глава края Олег Кожемяко.

У чиновников, в свою очередь, запланирован ряд переговоров с целью развития взаимодействия двух стран в разных областях.

Ранее сообщалось, что гастроли Театра оперы и балета Удмуртии пройдут в Китае в сентябре 2024 года.

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