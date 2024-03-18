В Театре сатиры проходит прощание с Александром Ширвиндтом

В Театре сатиры проходит церемония прощания с народным артистом России, актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом.

«Он всегда был таким вальяжным, с удивительным чувством юмора… Удивительным был человеком, удивительной чистоты и доброго юмора, очень любящим людей и, конечно, театр», — цитирует РИА Новости слова Евгения Герасимова, председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям и худрука театра на Малой Ордынке.

Как сообщает агентство, к телу артиста в гробу, стоящему на сцене, подносят цветы его коллеги, друзья и поклонники. Также рядом стоят венки, один из которых прислал президент Владимир Путин.

Из официальных лиц с артистом пришёл проститься спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Кроме того, на церемонии присутствовали художественные руководители театров Константин Райкин («Сатирикон») и Михаил Левитин («Эрмитаж»), артисты Юрий Назаров, Владимир Винокур, Валерий Баринов, Амаяк Акопян, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и многие другие.

Ранее стало известно, где захоронят урну с прахом Александра Ширвиндта.