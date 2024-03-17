Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище
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Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.
«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», — говорится в сообщении.
Церемония прощания с народным артистом пройдёт с 13:00 до 15:00 18 марта в Театре сатиры.
Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.