Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации.

Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.

«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с народным артистом пройдёт с 13:00 до 15:00 18 марта в Театре сатиры.

Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.