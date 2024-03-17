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Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

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Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации.
Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.

«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с народным артистом пройдёт с 13:00 до 15:00 18 марта в Театре сатиры.

Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта, назвав его легендой отечественного театра и кино.

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