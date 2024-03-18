Винокур отозвался о Ширвиндте как о «гениальном человеке»

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился воспоминаниями о худруке Московского театра сатиры народном артисте России Александре Ширвиндте, который ушёл из жизни в возрасте 89 лет 15 марта.

«Самый лучший тост его был — «Уйти и остаться». Вот то, что он и сделал. Он ушёл, но остался», — передаёт слова Винокура телеканал «Звезда».

Артист назвал Ширвиндта «гениальным человеком» и рассказал, что на концерте в Самаре сообщил новость о его смерти зрителям, после чего публика встала и стоя аплодировала.

Ранее режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с RT назвал смерть Александра Ширвиндта большой потерей.