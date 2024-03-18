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Синоптик Цыганков спрогнозировал небольшое похолодание в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на неделю.
Синоптик Цыганков спрогнозировал небольшое похолодание в Москве
  • РИА Новости

По словам синоптика, погода не такая солнечная, как в предыдущие две недели, будет прохладнее, но тоже выше нормы.

Цыганков отметил, что это связано с тем, что Московский регион находится в тёплом секторе.

«Сегодня-завтра и в среду больше пасмурно, облачно с прояснениями, большие осадки могут быть. В Москве, может, не заметим, но где-то всё равно вероятность есть на севере. Температура днём сегодня +6...+8 °С, завтра +4...+6 °С, в среду +5...+7 °С. Ночью около 0 °С, в ночь на среду похолоднее — -1...-3 °С», — сказал он.

Синоптик подчеркнул, что к четвергу давление в столице подрастёт и появится солнце.

«+3...+8 °С днём, а ночью -2...-7 °С. В пятницу ночью уже облачность появится, большой снег местами может быть — -1...-6 °С. Днём в пятницу, 22 марта, облачно, без осадков — -4...-9 °С. В субботу, предварительно, тоже какой-то фронт будет тёплый, ночью +3...+2 °С, временами небольшие осадки. И днём 23 марта у нас облачно, -5...+10 °С. В воскресенье хороший, солнечный день», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на Урале и в Якутии.

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