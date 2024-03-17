Синоптик Вильфанд: в начале недели в Москве существенных осадков не ожидается

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге в начале предстоящей недели.

По словам синоптика, в Москве температура будет на 1—3 градуса выше нормы.

«Связано это с тем, что воздушная масса по-прежнему будет перемещаться с юга, юго-востока, юго-запада. Как говорят синоптики, «север перекрыт». Это значит, что вдоль северной границы нашей страны западно-восточный перенос, который не позволяет холодным воздушным массам опускаться на центр европейской территории России», — рассказал Вильфанд.

Данное явление приведёт к тому, что погода в Санкт-Петербурге тоже будет тёплой, примерно на 2—3 градуса выше нормы.

Собеседник RT также отметил, что в начале недели погода будет облачной, что повлияет на ночные температуры.

«Ночные температуры положительные 0...+1 °С. А днём эта же облачность не будет способствовать значительному прогреву. Высокие температуры (на следующей неделе. — RT) уже не прогнозируются. Температура будет в диапазоне от +4...+6 °С. Но начиная со среды прогнозируется область повышенного давления и будет опять заметен суточный ход. Ночные температуры будут отрицательные, в диапазоне -1...-4 °С. А днём температурный фон около +5 °С», — добавил Вильфанд.

Согласно его прогнозу, существенных осадков в столице в начале недели не ожидается.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о резком похолодании в Санкт-Петербурге в воскресенье.