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На зданиях в Петербурге появилась подсветка в честь архитекторов

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На фасаде бывшего здания Министерства народного просвещения в Санкт-Петербурге появились световые инсталляции в честь юбилеев известных архитекторов и деятелей в области сохранения культурного наследия, которые отмечаются в 2024 году.
На зданиях в Петербурге появилась подсветка в честь архитекторов
  • © kgiop.gov.spb.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Иллюминация посвящена 250-летию со дня рождения Джакомо Кваренги, 200-летию Константина Тона, 190-летию Павла Сюзора, 100-летию Евгения Левинсона.

Ещё одна инсталляция появилась на здании Академии Русского балета. Она приурочена к 50-летию ректора Николая Цискаридзе и 10-летию его пребывания на этом посту.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве разработали виртуальный тур по особняку Зиминых.

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