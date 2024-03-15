На зданиях в Петербурге появилась подсветка в честь архитекторов
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Иллюминация посвящена 250-летию со дня рождения Джакомо Кваренги, 200-летию Константина Тона, 190-летию Павла Сюзора, 100-летию Евгения Левинсона.
Ещё одна инсталляция появилась на здании Академии Русского балета. Она приурочена к 50-летию ректора Николая Цискаридзе и 10-летию его пребывания на этом посту.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве разработали виртуальный тур по особняку Зиминых.