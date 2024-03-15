В Подмосковье прилетели грачи
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Перелётные птицы — вестники приближающегося весеннего тепла. Жители региона с нетерпением ждут пернатых из южных стран обратно на родину. Специалисты в Подмосковье уже отметили возвращение путешественников, среди которых есть и грачи», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Более массовое возвращение перелётных птиц ожидается ближе к апрелю.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился краснокнижный бородач.