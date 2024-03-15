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В Подмосковье прилетели грачи

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В Московскую область вернулись грачи, зеленушки и сизые чайки.
В Подмосковье прилетели грачи
  • Gettyimages.ru
  • © MriyaWildlife

Об этом сообщает телеканал «360».

«Перелётные птицы — вестники приближающегося весеннего тепла. Жители региона с нетерпением ждут пернатых из южных стран обратно на родину. Специалисты в Подмосковье уже отметили возвращение путешественников, среди которых есть и грачи», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Более массовое возвращение перелётных птиц ожидается ближе к апрелю.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился краснокнижный бородач.

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