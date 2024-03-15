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В Московском зоопарке появился краснокнижный бородач

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В Московский зоопарк из Алма-Аты доставили представителя семейства ястребиных. Краснокнижный бородач, или ягнятник, стал новым обитателем павильона «Скала хищных птиц».

Птице ещё не исполнилось года, её пол пока не известен, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты выявят его осенью во время общей диспансеризации хищных птиц, после чего зоопарк намерен приобрести особь противоположного пола для потомства.

В дикой природе бородачи обитают в Восточной и Южной Африке, Южной Европе, Передней и Центральной Азии. В России они живут на Кавказе, Алтае и в горах Восточных Саян.

Взрослые особи могут достигать в длину до 1,25 м, а весят более 7 кг.

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