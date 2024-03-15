В Московском зоопарке появился краснокнижный бородач
Птице ещё не исполнилось года, её пол пока не известен, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты выявят его осенью во время общей диспансеризации хищных птиц, после чего зоопарк намерен приобрести особь противоположного пола для потомства.
В дикой природе бородачи обитают в Восточной и Южной Африке, Южной Европе, Передней и Центральной Азии. В России они живут на Кавказе, Алтае и в горах Восточных Саян.
Взрослые особи могут достигать в длину до 1,25 м, а весят более 7 кг.
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