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Гималайской медведице Саше из зоопарка Удмуртии исполнилось 22 года

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В зоопарке Удмуртии отмечают день рождения гималайской медведицы Саши, которой исполнилось 22 года.
Гималайской медведице Саше из зоопарка Удмуртии исполнилось 22 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение пресс-службы зоосада во «ВКонтакте».

Саша — самая взрослая из всех медведей зоопарка. Авторы сообщения рассказали о её характере, назвав медведицу «капризной»: она не терпит резких движений и звуков поблизости от себя, сразу фыркает и встаёт на задние лапы.

В настоящее время медведица ещё находится в спячке.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк из Алма-Аты доставили представителя семейства ястребиных. Краснокнижный бородач, или ягнятник, стал новым обитателем павильона «Скала хищных птиц».

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