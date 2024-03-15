Гималайской медведице Саше из зоопарка Удмуртии исполнилось 22 года

В зоопарке Удмуртии отмечают день рождения гималайской медведицы Саши, которой исполнилось 22 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение пресс-службы зоосада во «ВКонтакте».

Саша — самая взрослая из всех медведей зоопарка. Авторы сообщения рассказали о её характере, назвав медведицу «капризной»: она не терпит резких движений и звуков поблизости от себя, сразу фыркает и встаёт на задние лапы.

В настоящее время медведица ещё находится в спячке.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк из Алма-Аты доставили представителя семейства ястребиных. Краснокнижный бородач, или ягнятник, стал новым обитателем павильона «Скала хищных птиц».