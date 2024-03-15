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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о полезных свойствах фиников

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Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какими полезными свойствами обладают финики.
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о полезных свойствах фиников
  • Gettyimages.ru

«В состав фиников входит калий, который помогает организму избавиться от избытка жидкости, восстанавливает водный баланс и поддерживает работу сердца и нервной системы. Также они содержат хром и цинк, способствующие укреплению иммунитета, и клетчатку — она улучшает пищеварение и замедляет всасывание сахара из плодов», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в финиках содержатся и витамины группы В.

Как отметила Кашух, при этом у фиников довольно большой гликемический индекс, поэтому их нужно с осторожностью есть людям с сахарным диабетом и преддиабетом.

Эксперт добавила, что плоды калорийны, так что тем, кто следит за весом, можно съедать не более семи — десяти фиников в день в зависимости от их размера.

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