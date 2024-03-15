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Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве во второй половине марта

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Климатолог и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о тёплой погоде в столице во второй половине марта.
Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве во второй половине марта
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«В дневные часы температура будет наблюдаться практически до конца марта в значениях +1...+6 °С. В начале третьей декады воздух в столице днём прогреется до +5...+10 °С. В ночные часы заморозков не предвидится», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил специалист, снег будет лежать ещё долго, так как его поверхность обладает сильной отражательной способностью. Процесс таяния начнётся во время дождей.

«Например, на западе и северо-западе Центрального федерального округа идут дожди, которые напрочь смывают весь снежный покров», — заключил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал солнечные выходные в Москве.

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