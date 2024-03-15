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Синоптик Цыганков спрогнозировал солнечные выходные в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал солнечные выходные в Москве.
Синоптик Цыганков спрогнозировал солнечные выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Погода в Москве продолжает нас радовать. Стоит область высокого давления. Она будет стоять практически до воскресенья, поэтому в выходные у нас переменная облачность, солнечные дни без осадков. Днём все дни будет +6...+8 °С, ветер южный, юго-западный. Ночью -2...0 °С. В начале следующей недели к нам подойдёт фронт, принесёт осадки», — поделился синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.

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