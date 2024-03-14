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Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.
Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в Москве в выходные
  • РИА Новости

«Получается хорошая, красивая весенняя динамика: в пятницу, 15 марта, ночные температуры -8...-6 °С, дневные +4...+7 °С», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил специалист, к концу недели высота снега понизится примерно на 3 см. Луж не будет, но сугробы будут лежать ещё долго.

«В этом году очень высокая плотность снега. Было много оттепелей, и он слежался. В этом году примерно на 40—50% энергии потребуется больше, чем обычно, чтобы снег полностью сошёл», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в центральной части России.

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