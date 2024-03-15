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Ночь на 15 марта стала самой тёплой в истории Петербурга

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что ночь на 15 марта стала самой тёплой за всю историю погодных наблюдений в городе с 1881 года.

Так, в центре города температура воздуха составила +4,5 °С. До этого самой тёплой была ночь на 15 марта 1989 года, когда термометры показывали +3,1 °С. Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

Колесов отметил, что 15 марта 2024 года в Петербурге может стать самым тёплым за весь период метеонаблюдений, пишет neva.today.

Уже утром этого дня среднесуточная температура составила +4,3 °С. Таким образом, в этот день в городе может быть сразу два температурных рекорда, заключил Колесов.

Ранее климатолог и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о тёплой погоде в столице во второй половине марта.

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