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В Австралии вырастили рекордно тяжёлую голубику

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Исполинскую голубику весом 20,5 г вырастили в Австралии. Ягода вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжёлая в мире. Об этом сообщил телеканал CNN.
В Австралии вырастили рекордно тяжёлую голубику
  • Gettyimages.ru

По данным вещателя, размер рекордной ягоды сорта «этерна» достигает 39,31 мм, что примерно соответствует размеру мяча для настольного тенниса. Её родиной стал город Коринда.

«Этерна» как сорт имеет действительно великолепный вкус и неизменно крупные плоды. Когда мы собрали эту ягоду, там, вероятно, было ещё около 20 ягод такого же размера», — приводит телеканал слова старшего садовода Брэда Хокинга.

В середине августа сообщалось о рекорде по самой большой матрёшке в мире, который установили в Московской области.

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