В Австралии вырастили рекордно тяжёлую голубику
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По данным вещателя, размер рекордной ягоды сорта «этерна» достигает 39,31 мм, что примерно соответствует размеру мяча для настольного тенниса. Её родиной стал город Коринда.
«Этерна» как сорт имеет действительно великолепный вкус и неизменно крупные плоды. Когда мы собрали эту ягоду, там, вероятно, было ещё около 20 ягод такого же размера», — приводит телеканал слова старшего садовода Брэда Хокинга.
В середине августа сообщалось о рекорде по самой большой матрёшке в мире, который установили в Московской области.