В Австралии вырастили рекордно тяжёлую голубику

Исполинскую голубику весом 20,5 г вырастили в Австралии. Ягода вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжёлая в мире. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным вещателя, размер рекордной ягоды сорта «этерна» достигает 39,31 мм, что примерно соответствует размеру мяча для настольного тенниса. Её родиной стал город Коринда.

«Этерна» как сорт имеет действительно великолепный вкус и неизменно крупные плоды. Когда мы собрали эту ягоду, там, вероятно, было ещё около 20 ягод такого же размера», — приводит телеканал слова старшего садовода Брэда Хокинга.

В середине августа сообщалось о рекорде по самой большой матрёшке в мире, который установили в Московской области.