Биолог Татаренко дала советы по подкормке рассады

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала, как правильно подкармливать рассаду.

«Всё полезно в меру, в том числе подкормка. Если вы купили готовый специализированный грунт для рассады, он насыщен всеми необходимыми растениям минералами в нужных пропорциях. Рассада в таком грунте не требует никакой дополнительной подкормки», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, подкормка потребуется в том случае, если вы взяли землю со своего участка.

Лучше всего, по словам Татаренко, использовать комплексные удобрения для рассады, одновременно содержащие азот, калий, фосфор и другие необходимые микроэлементы.

Также стоит обратить внимание на подготовку грунта. В нём не должна застаиваться вода.

При недостатке освещения необходимо использовать специальные фитолампы.

«Если хотя бы одного из компонентов не хватает, подкормка не пойдёт растению впрок, ему будет плохо от «переедания». Питательные вещества не будут усваиваться, рассада пойдёт в ненужный рост и будет болеть», — заключила биолог.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, какие полезные растения можно выращивать на своей даче.