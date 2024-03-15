Синоптик Шувалов пообещал до +9 °С в Москве на выходных
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Дневная температура воздуха в Москве в эти дни составит до +7...+9 °С, сообщил синоптик в разговоре с газетой «Известия».
«И если в субботу, 16 марта, прогнозируется малооблачная погода, то в воскресенье с приближением облачных систем с запада натечёт облачность, и солнца на небосводе будет не так много», — добавил Шувалов.
При этом, по его словам, осадков в эти дни не ожидается.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае после интенсивной оттепели прогнозируется похолодание с понедельника, 18 марта.