Синоптик Шувалов пообещал до +9 °С в Москве на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на предстоящих выходных, 16 и 17 марта, в столице установится погода, опережающая климатическую норму на две недели.

Дневная температура воздуха в Москве в эти дни составит до +7...+9 °С, сообщил синоптик в разговоре с газетой «Известия».

«И если в субботу, 16 марта, прогнозируется малооблачная погода, то в воскресенье с приближением облачных систем с запада натечёт облачность, и солнца на небосводе будет не так много», — добавил Шувалов.

При этом, по его словам, осадков в эти дни не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае после интенсивной оттепели прогнозируется похолодание с понедельника, 18 марта.