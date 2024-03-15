Синоптики спрогнозировали похолодание в Пермском крае

В Пермском крае после интенсивной оттепели ожидается похолодание с понедельника, 18 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета (ПГНИУ).

«Похолодание ожидается в понедельник— утром на севере края, вечером на юге», — сказали в центре.

Также стало известно, что в Башкирии ожидается потепление до +7 °С в воскресенье, передаёт mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

По прогнозу, в пятницу, 15 марта, температура воздуха днём составит -1...+4 °С.

В субботу, 16 марта, ночью -4...-9 °С, днём воздух прогреется до -1...+4 °С.

В воскресенье, 17 марта, ночью -4...-9 °С, местами -11...-16 °С, днём ожидается потепление до +7 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о весенней погоде в Москве в выходные.